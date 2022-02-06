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Происшествия6 февраля 2022 7:58

Полицейские задержали тюменца с наркотиками

Он выдал себя неадекватным поведением
Алена Кульмухаметова
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pixabay.com

pixabay.com

Злоумышленника задержали во время патрулирования города в районе улицы Рублевской. Сотрудники наряда ДПС заметили нервного молодого человека. При проверке документов задержанный волновался.

- В ходе досмотра в личных вещах задержанного в присутствии понятых обнаружен полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Полицейским мужчина сообщил, что запрещенное вещество приобрел для личного пользования бесконтактным способом через сеть Интернет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Позже экспертиза выявила, что наркотик, обнаруженный у тюменца весил около грамма.

В отношении ранее судимого тюменца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

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