Тюменская область удерживает лидерство по пяти показателям в УФО

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Регион сохраняет лидирующие позиции по пяти показателям. Это максимум среди регионов в Уральском федеральном округе согласно статистическим данным январь-ноябрь.

Как сообщает Тюменьстат, Тюменская область на первом месте по объемам производства молока (332 кг), яиц (870 штук) в хозяйствах всех категорий на душу населения. Максимальное значение ввода жилья также отмечено в нашем регионе: в расчете на 1000 человек введено 852 кв. метра общей площади. По вводу индивидуальными застройщиками - 489,9 кв. метра на 1000 человек — мы тоже впереди.

Кроме того, Тюменская область удерживает лидерство по обороту розничной торговли: за 11 месяцев он составил 268,4 тыс. рублей на душу населения, пишет «Вслух.ру».