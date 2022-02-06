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Происшествия6 февраля 2022 6:59

Молодому тюменцу грозит срок за сломанную челюсть приятеля

Молодые люди подрались на улице
Алена Кульмухаметова
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pixabay.com

pixabay.com

Пьяные посиделки и драка закончились для одного молодого тюменца переломами, для другого - полицейским участком. Происшествие случилось в Каскаре Тюменского района.

По данным УМВД по Тюменской области, сообщение о переломах лицевых костей у 24-летнего парня поступило из медицинского учреждения. Стражи правопорядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 20-летний тюменец. Выяснилось, что в доме по улице Молодежной компания распивала спиртные напитки. Между молодыми людьми возникла ссора, решить которую они вышли на улицу. В результате жестокой драки одному из парней сломали челюсть.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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