В тюменские реки выпустят более 80 млн мальков муксуна, нельмы и чира

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Более 80 млн особей муксуна, нельмы и чира в 2022 году выпустят в реки Обь-Иртышского бассейна. Наличие и готовность производственных мощностей у трех рыбоводных хозяйств региона проверили специалисты отдела госконтроля по Тюменской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства.

Так, цех по воспроизводству водных биоресурсов «Уватский центр аквакультуры состоит из инкубационного цеха, цеха выдерживания личинок, цеха подращивания личинок. Оборудование позволяет осуществить полный цикл воспроизводства водных биоресурсов: проинкубировать, вырастить и выпустить более 300 млн мальков любых ценных видов рыбы.

Впервые за более чем 50-летний период работы Тюменским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» собрано более 27,5 млн штук рыбоводной икры нельмы от собственного ремонтно-маточного стада в реке Обь.

На Абалакском экспериментальном заводе в 2021 году выпустили 7 млн штук мальков, что стало абсолютным рекордом за все время существования завода, пишет «Тюменская линия».