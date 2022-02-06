Объем промышленного производства Тюменской области вырос в три раза

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«За десять лет системной работы с инвесторами объем промышленного производства в Тюменской области вырос в три раза», - пишет информационный портал правительства Тюменской области со ссылкой на губернатора Александра Моора. Глава региона дал большое интервью по экономике «РБК Тюмень».

По словам главы региона, на поддержку предпринимателей в Тюменской области дополнительно направят 700 млн рублей.

Для тюменского бизнеса сохранены все региональные меры поддержки предпринимательства, действовавшие в 2021 году. Субсидирование на лизинг для предприятий станет упрощеннее. Предприятия получат господдержку для приобретения транспорта в лизинг.

Кроме того, с 2022 нефтегазодобывающие компании смогут получать компенсации в размере до 5% стоимости оборудования. При этом есть условие – оборудование должно быть куплено у промышленных предприятий Тюменской области.

На развитие инфраструктуры в индустриальном парке «Богандинский» выделено 500 млн рублей. В ближайшее время будет объявлен международный конкурс на разработку архитектурной концепции промышленного технопарка «ДСК-500» в Тюмени. В результате завершения реализации более 200 инвестпроектов, будет создано более 4 тысяч рабочих мест для тюменцев.