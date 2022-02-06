Крепкие тюменские семьи поддержат единовременными выплатами

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С 2022 года жителям Тюменской области, которые прожили вместе 50 и более лет, обещают единовременные выплаты. Губернатор Александр Моор поручил региональному правительству подготовить и внести соответствующие изменения в областную нормативно-правовую базу.

Отметим, что в Тюменской области шестой год вручается памятная медаль для супругов-юбиляров. Она является формой поддержки семейных ценностей и традиций, повышение статуса семьи и брака. Вместе с медалью супругов награждают благодарственным письмом Губернатора Тюменской области. К примеру, в Голышмановском комитете ЗАГС за прошлый год вручили 16 медалей: из них 12 – с золотые свадьбы и 4 – бриллиантовые. Награды положены семейным парам, отмечающим 50-, 55-, 60-, 65-, 70- или 75-летие супружеской жизни с момента заключения брака.

С инициативой о вручении памятной медали могут обратиться в органы ЗАГС сами супруги- юбиляры, их дети и внуки, работники сельской администрации не менее чем за 30 календарных дней до даты чествования семьи. Также нужно будет предоставить паспорта, свидетельство о заключении брака семейной пары, согласие на обработку персональных данных, пишет «Мегатюмень».