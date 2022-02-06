Более половины тюменских инвалидов находят работу

pixabay.com Фото: Алена Кульмухаметова

За минувший горд тюменская служба занятости помогла трудоустроиться 1905 инвалидам, что составило 64% от числа всех обратившихся.

Работодатели трудоустраивают инвалидов по квотам, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области. Так, в филиале Ишимского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Западная Сибирь» было создано 14 рабочих мест по должности «техник». Специалистов подбирали на ярмарках вакансий. Для трудоустройства некоторым людям необходимо было повысить свою квалификацию или получить новые профессиональные навыки. Только за 2021 год 82 тюменца с ограниченными возможностями здоровья прошли профессиональное обучение, а двое решились открыть свое дело.

За подробной консультацией нужно обращаться в центр занятости населения. Контакты можно найти на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.