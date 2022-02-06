На уроках зоограмотности тюменских школьников учат ответственности за животных

Главная задача проекта - найти дом животным Фото: Алена Кульмухаметова

Фонд президентских грантов выделил на тюменский зоопроект «Три касания» грант в размере 490 тысяч рублей. На эти средства зоозащитники провели серию интерактивных уроков для школьников 3-11 классов. Они стартовали 1 сентября 2021 года.

За это время команда проекта обучила 1 290 школьников разных возрастов. По словам руководителя проекта Владислава Сиюткина, акцент на просвещении школьников делается на то, чтобы животные, которые уже оказались на улице нашли новый дом, а обучение ребят решает проблему в ее основании.

Вместе со школьниками было организовала несколько благотворительных акций по сбору товаров для животных в торговых центрах и кофейнях города, сообщает «Тюменская область сегодня».