Погода на 6 февраля в Тюмени: облачно и без осадков

Перекресток улиц Профсозной и 50 лет Октября Фото: Алена Кульмухаметова

Утром 6 февраля в Тюмени будет облачно, без осадков. Температура воздуха -12 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы - 755 миллиметров ртутного столба.

Днем в Тюмени ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 10 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный, восточный, 1-4 метра в секунду.

Вечером ясно, осадков не ожидается. Термометры покажут 11-13 градусов Цельсия ниже нуля.

Ночью ясная погожа, без осадков. Температура воздуха опустится до 14 градусов ниже нуля. Ветер восточный, 4-7 метров в секунду.

В России 6 февраля 2022 по народному календарю праздник – Аксиньин день. Его еще называют «День Ксении», «Ксения-полузимница», «Аксинья», «Аксинья Весноуказательница», «Аксинья Полузимница», «Аксинья Полухлебница».

Нельзя в Аксиньин день заниматься приготовлением браги и кваса. Также не стоит употреблять алкогольные напитки. Нельзя 6 февраля, чтобы другие узнали о вашем сне. Ни с кем не ссорьтесь и не ругайтесь. Нельзя стричь ногти на ногах. Это может привести к судорогам. Не меняйте постельное белье, иначе заболеете.