Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 5 февраля 2022 года: скончались 5 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По сообщению местного оперштаба, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на 5 человек. Всего с начала пандемии скончались 3 765 жителей.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 2 627 новых случаев заболевания. На данный момент 22 пациента находятся на ИВЛ, а 124 092 – под медицинским наблюдением.

В России выявлено 177 282 человека с COVID-19, госпитализировано - 18 032. Всего в стране зарегистрировано 12 630 047 случаев. Излечились от коронавируса 60 507 человек, скончались - 714.