Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 5 февраля 2022 года: заболели 2 627 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 2 627 случаев заболевания, из которых 731 приходится на детей. Всего с начала пандемии заразились 112 153 человека.

На данный момент 22 пациента находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), а 124 092 тюменца остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости, за сутки от болезни излечились 386 человек, за весь период – 87 337.

Вакцинированы против коронавируса 1 097 423 жителя, полный курс прошли 1 036 353 тюменца

Также в регионе развернуто 2 тысячи коек для госпитализации ковид-больных, свободно - 12,7%.

В России выявлено 177 282 человека с COVID-19, госпитализировано - 18 032. Всего в стране зарегистрировано 12 630 047 случаев. Излечились от коронавируса 60 507 человек, скончались - 714.

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