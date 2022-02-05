Фото: администрация Тюменской области

Правительство Тюменской области продолжает поддерживать бизнес и привлекать инвесторов. По итогам 2021 года, на малых и средних предприятиях трудятся более трех тысяч жителей - на 14,5 процента больше, чем в 2020 году.

- Конечно же, большое подспорье для тюменских предпринимателей - региональные налоговые льготы, которые предоставлялись им и в 2020, и в 2021 годах. Наверное, самая существенная из них – льгота по налогу для предприятий, которые используют упрощенную систему налогообложения. Тем, кто платит шесть процентов с разницы между доходами и расходами, мы снижали эту планку в 2020 году до одного процента, а в 2021 году - до трех процентов. В 2022 году льготная ставка будет на уровне четырех процентов, - сообщил губернатор Александр Моор.

Все меры поддержки, действовавшие в регионе в 2021 году, будут сохранены. Кроме того, правительство вместе с бизнес-сообществом продолжает развивать и совершенствовать систему помощи предпринимателям.

Так, в 2022 году Инвестиционному агентству планируется выделить 700 миллионов рублей, предназначенных для целевых инвестиционных займов малому и среднему бизнес. Еще более комфортными станут условия участия промышленных предприятий в программе субсидирования затрат на лизинг оборудования - первый платеж по лизинговым договорам будет субсидироваться на 100 процентов, при этом сумма по одному договору лизинга повышается с 10 до 25 миллионов рублей.

Также тюменский бизнес получит господдержку для покупки транспорта - уполномоченная компания будет предоставлять его в лизинг с тем расчетом, что его стоимость увеличится не более чем на пять процентов. Рыночная разница в цене для уполномоченной компании будет компенсироваться за счет областного бюджета.

Еще одна обновленная мера поддержки рассчитана на предприятия, входящие в Тюменский нефтегазовый кластер. С 2022 года такие компании смогут получать компенсации до пяти процентов стоимости оборудования, приобретенного у промышленных предприятий Тюменской области.

Несмотря на пандемию, правительство Тюменской области постоянно работает над повышением инвестиционной привлекательности. В планах на 2022 год - завершение реализации более 200 инвестпроектов. В результате для жителей региона будет создано более четырех тысяч новых рабочих мест.

- Все инвестиционные проекты в Тюменской области сопровождают региональные и муниципальные органы власти, а также ресурсоснабжающие организации. Здесь важны регулярность и минимум бюрократизма. Рассматриваем решения, а через неделю уже контролируем их исполнение. Это позволяет ускорить все процессы, - заявил Александр Моор.

Один из наиболее эффективных механизмов привлечения инвесторов – дальнейшее развитие действующих и создание новых региональных индустриальных парков и муниципальных инвестиционных площадок, отметил губернатор.

В тюменских индустриальных парках «Боровский» и «Богандинский» уже действуют 19 предприятий-резидентов, на которых создано более двух тысяч рабочих мест. Общий объем их выручки за 2021 год составил 14 миллиардов рублей.

В 2022 году на развитие инфраструктуры в индустриальном парке «Богандинский» власти направят 500 миллионов рублей. В ближайшее время будет объявлен международный конкурс на разработку архитектурной концепции промышленного технопарка «ДСК-500» в Тюмени. В нем планируется разместить высокотехнологичные предприятия и креативные пространства, а также проводить выставки.

Что касается муниципальных инвестиционных площадок, то они действуют уже в пяти муниципальных образованиях. Наибольших успехов добился Казанский район - туда пришли четыре потенциальных инвестора с примерным объемом инвестиций около 300 миллионов рублей.

- За десять лет системной работы с инвесторами объем промышленного производства в Тюменской области вырос в три раза, - резюмировал Александр Моор.