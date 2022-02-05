Александр Моор поздравил российских биатлонистов, завоевавших «бронзу» на Олимпиаде

Фото: РИА Новости/Александр Шеметов

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил нашего биатлониста Александра Логинова и остальных членов российской команды с успешным выступлением на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены взяли бронзу в смешанной эстафете.

- У Тюменской области первая медаль зимних Олимпийских игр! Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете. В составе команды представитель Тюменской области Александр Логинов. Саша, спасибо за твой этап! Мы в тебя верили и ты не подвел! - написал Александр Моор в своих соцсетях.

Напоминаем, что Тюменскую область на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине представят четыре спортсмена - Александр Логинов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Татьяна Сорина.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине вы можете найти на портале «КП – Спорт».