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Происшествия5 февраля 2022 7:32

В Тюмени из окна многоэтажки по ул. Газовиков выпал человек: он погиб

Обстоятельства трагедии выясняются
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени из окна многоэтажки по ул. Газовиков выпал человек: он разбился

В Тюмени из окна многоэтажки по ул. Газовиков выпал человек: он разбился

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени произошла очередная трагедия, связанная с падение из окна. Накануне, 4 февраля, из многоэтажки по ул. Газовиков выпал человек.

К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнь, и он скончался сразу после падения. Приехавшим на вызов медикам осталось лишь констатировать смерть пострадавшего.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит выяснить сотрудникам следственного комитета, сообщает Мегатюмень.

На данный момент правоохранительные органы не сообщали никакой информации о личности погибшего. Однако, как утверждают пользователи соцсетей, это была пожилая женщина, болевшая долгое время.

Ранее «Комсомолка» писала об еще одном похоже происшествии. Из высотки, расположенной по ул. Революции, выпал подросток. Парень погиб, но перед этим оставил видеообращение, в котором рассказал, почему решился на столь страшный поступок.

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