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Общество5 февраля 2022 2:37

Погода на 5 февраля в Тюмени: пасмурно и без осадков

Ветер умеренный
Марина Прохорова
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Погода на 5 февраля в Тюмени

Погода на 5 февраля в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В субботу, 5 февраля, тюменцев ожидает пасмурная погода, осадков не предвидится. Днем столбики термометров покажут -5 градусов, к вечеру ожидается уже - 8, а ночью похолодает до -10. Также горожан ждет юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, ночью возможны порывы до 14 м/с.

Православные христиане отмечают в этот день именины Агафангела (Агафия-полухлебника). Считалось, что сегодня надо заниматься домашними хлопотами.

Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица - это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня - второй половине.

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