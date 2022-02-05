Тюменские власти выделят 700 миллионов рублей на целевые инвестиционные займы для бизнеса

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Региональные власти собираются потратить до 700 миллионов рублей на инвестиционные займы для субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, повышение ключевой ставки Центробанка не только делает кредитные ресурсы более дорогими, но и требует для предприятий большего объема залогов под получаемые кредиты.

- Для предприятий малого и среднего бизнеса зачастую предоставить адекватную сумму залога - это большая проблема. Поэтому у нас действует региональный гарантийный фонд, и субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить гарантию фонда до 50% от требуемой суммы залога. И это очень важно, - отметил губернатор.

Исходя из итогов 2021 года, предприятия смогли получить 2,6 миллиарда рублей кредита, используя только этот механизм. Тем не менее правительство планирует расширить меры поддержки.

- Плюс к этой мере в 2022 году мы рассматриваем возможность выделения дополнительно до 700 миллионов рублей нашему инвестиционному агентству для предоставления целевых инвестиционных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, - рассказал глава региона.