Тюменка создает оригинальные картины-ковры из старых вещей

В Театральном центре «Космос» появился новый арт-объект - ковер-картина размером 1,3х1 метра. Это репродукция работы импрессиониста Клода Моне «Сан Джорджо Маджоре в сумерках». Ее сделала Маша Хайбуллина - сотрудница учреждения.

Идея создания пришла во время работы над мастер-классом по кастомайзингу на лаборатории мышления, коммуникации и смыслов Laboratory_sense. Тема занятия была посвящена утилизация вещей, которые невозможно никуда использовать. Его участники тоже внесли свой вклад в создание картины: резали старую одежду на полоски ткани, а потом сплели по небольшой части ковра.

Кстати, одежду для ковра художница выбирала в пункте приема вторсырья «Миротворец». Подобрать нужные оттенки оказалось весьма сложно, поэтому она взяла светлые ткани и покрасила их в нужные цвета.

- Я плела картину полторы недели, но не с утра до вечера, в общей сложности около сорока часов. После того, как я рассказала о ней в своем инстаграме, мне написали несколько человек с предложением продавать такие работы. А одна знакомая предложила помочь в создании целой серии, чтобы собрать из них выставку. В итоге родилась идея продавать картины, а вырученные средства отправлять на благотворительность. Получается, что сделаем хорошее дело: утилизируем ненужную одежду, превратив ее в пожертвования, - поделилась руководитель художественного отдела «Космоса» Маша Хайбуллина.