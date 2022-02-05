В Тюменской области курильщиков оштрафовали почти на 300 тысяч рублей за год Фото: Вера Зенина

Полиция Тюменской области выявила в 2021 году 630 правонарушений в сфере антитабачной деятельности. Курильщикам выписали 524 административных штрафа на сумму 296,5 тысячи рублей.

Отметим, что сейчас в регионе реализуется целевая программа «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения». В ее рамках за 11 месяцев 2021 года помощь по отказу от курения получили 1 235 человек, а 136 навсегда отказались от вредной привычки.

Для профилактики табакокурения за первые шесть месяцев прошлого года специалисты департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики разместили в средствах массовой информации более 900 материалов. Кроме того, для профилактики потребления табака и использования вейпов специалистами Областного центра профилактики и реабилитации проведено пять медиакампаний, сообщает Тюменская линия.