Эксперт рассказала тюменским школьникам, как не ошибиться в выборе профессии Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени стартовал образовательный курс «Работа: радость или мучение», организованный в рамках социального проекта «Наставник». Первая встреча была посвящена профессиональной ориентации школьников, их мечтам и самоосознанию. Спикером выступила коуч-консультант, юрист и педагог Елена Водотыко, сообщает Тюменская область сегодня.

- В России каждый год около 1,2 млн учеников поступают в вузы и ссузы. Однако после получения образования около 80% выпускников не работают по специальности. Кроме того, 50% россиян не довольны своей работой в настоящее время, особенно в период борьбы с коронавирусом, - с такими словами спикер начала мероприятие.

В процессе общения она рассказала об интересном методе определения подходящей профессии, который получил название «В пробке». Ведь именно когда автомобилист или пассажир автобуса встает в пробку, у него внезапно появляется много свободного времени о том, чтобы обдумать свою жизнь.

- Так, первый шаг подразумевает, что вам нужно выделить время и остановить внимание на выборе профессии. Затем нужно понять свой природный потенциал и разработать важные критерии профессии. После - определить востребованные профессии сегодня на рынке труда, быть в курсе трендов его развития. Последний пункт – нужно консолидировать полученную информацию в план. Чтобы понять свой природный потенциал, нужно нарисовать три столбика. В первый следует выписать все, что вы любите делать (как минимум пять пунктов). Во втором - определить, получаются ли у вас виды деятельности из первого столбика. И в третьем - понять, ценят ли другие люди эту деятельность, - рассказала Елена Володина.

Вторая важная техника, которой спикер обучила слушателей, - определение своих сильных сторон.

- Сначала напишите самое любимое животное и объясните, почему оно вам нравится. Например, пума - потому что стремительная, сильная, грациозная. Затем выделите и опишите животное, которое стоит на втором месте в списке симпатий. После - животное, которое находится на третьем месте в рейтинге. Ответы следующие: первое животное - это тот образ, каким вы хотите, чтобы вас видели другие люди; второе - то, каким люди вас видят в действительности; третье - метафора вашего истинного «я», ваши сильные стороны. Именно их и нужно развивать, - рассказала эксперт.