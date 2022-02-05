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Общество5 февраля 2022 6:19

В Тюмени зафиксировали самый теплый январский день за последние 36 лет

Он пришелся на новогодние праздники
Марина Прохорова
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В Тюмени зафиксировали самый теплый январский день за последние 36 лет

В Тюмени зафиксировали самый теплый январский день за последние 36 лет

Фото: Вера Зенина

8 январе в Тюмени зафиксировали абсолютный максимум температуры воздуха - +1,4 градуса, что на 0,8 градуса выше, чем в этот день в 1986 году..

В целом, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, январь выдался необычно теплым. Среднемесячная температура воздуха составила -14…-15 градусов, что выше климатической нормы на 2-4 градуса.

Особенно теплыми были первые две декады января. В первой средняя температура воздуха была выше нормы на 4-5 градусов, а во второй - на 2-4, сообщает Тюменская линия.

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