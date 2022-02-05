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Общество5 февраля 2022 5:12

Студсовет Тюменской области выбрал председателя на 2022 год

Им стала студентка государственного аграрного университета Северного Зауралья
Марина Прохорова
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Фото: Студсовет Тюменской области

Фото: Студсовет Тюменской области

В Тюмени выбрали новых членов областного Студсовета, в который вошли 19 человек. На первом собрании молодые люди самостоятельно приняли решение о структуре организации: в ходе анонимного голосования они выбрали председателя и двух заместителей. Помимо этого, в созыве 2022 года будет два отдельных направления: медиаработа и защита прав студентов.

Председателем стала студентка и председатель объединенного совета обучающихся Государственного аграрного университета Северного Зауралья Динара Канаева. Для девушки это уже второй год в Студсовете региона.

- Должность председателя - это большая ответственность! Я рада, что команда Студсовета выбрала мою кандидатуру. В моем понимании быть хорошим лидером - это не только вести за собой единомышленников, но и выстраивать работу так, чтобы каждый смог в полной мере реализовать себя и свой потенциал. У нас впереди много работы. Каков будет результат? Узнаем через год! - рассказала о новой должности Динара Канаева.

Заместителями председателя стали Никита Присяжнюк - студент Тюменского государственного института культуры и Максим Ярин - студент Тюменского индустриального университета. В ближайшее время команда Студсовета продолжит работу над исследованием студенческой среды региона, а также продумает линейку проектов на год, сообщает МегаТюмень.

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