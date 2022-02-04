Подросток с хорошим настроением дрифтовал по улицам Тюмени. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени оштрафовали 18-летнего развозчика продуктов, который дрифтовал на дедушкиной «семерке» на улице Губернской. Нарушение зафиксировали автомобилисты, ехавшие следом за опасным водителем.

– Молодой человек сообщил, что у него было хорошее настроение и захотелось дрифтануть. Он получил водительское удостоверение на право управления автомобилем в декабре этого года, и у него уже два нарушения правил дорожного движения, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Тюменец пообещал автоинспекторам, что больше не будет нарушать ПДД: «Хватило сегодняшней эмоциональной встряски». Однако от наказания парень не ушел: его оштрафовали на пять тысяч рублей.