Жители Ишима могут научиться рисовать узоры в необычной технике Фото: pixabay.com

В ишимской арт-галерее ходят продлить серию «зимних мастер-классов», посвященных творчеству (это станет возможным при улучшении эпидобстановки).

Посетители смогут заняться совместной росписью брошек или спилов деревьев в зимних мотивах, а также рисованием в стиле зентагл. Это совокупность повторяющихся узоров, которые складываются в абстрактное изображение, не несущее в себе смысловой нагрузки.

Эта техника, изобретенная в 2006 году, дает медитативный эффект. Ее авторы - художница Мария Томас и монах Рик Робертс - разработали систему, которая помогла бы всем желающим добиться релаксации во время создания изображений.