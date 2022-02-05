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Общество5 февраля 2022 4:12

Жители Ишима могут научиться рисовать узоры в необычной технике

Занятия пройдут а рамках серии «зимних мастер-классов»
Марина Прохорова
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Жители Ишима могут научиться рисовать узоры в необычной технике

Жители Ишима могут научиться рисовать узоры в необычной технике

Фото: pixabay.com

В ишимской арт-галерее ходят продлить серию «зимних мастер-классов», посвященных творчеству (это станет возможным при улучшении эпидобстановки).

Посетители смогут заняться совместной росписью брошек или спилов деревьев в зимних мотивах, а также рисованием в стиле зентагл. Это совокупность повторяющихся узоров, которые складываются в абстрактное изображение, не несущее в себе смысловой нагрузки.

Эта техника, изобретенная в 2006 году, дает медитативный эффект. Ее авторы - художница Мария Томас и монах Рик Робертс - разработали систему, которая помогла бы всем желающим добиться релаксации во время создания изображений.

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