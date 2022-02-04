На базе поликлиники №4 в Тюмени открылся круглосуточный пункт для пациентов с симптомами ОРВИ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На базе поликлиники № 4 (улица Индустриальная, 49) в Тюмени открылся круглосуточный пункт для пациентов с симптомами ОРВИ. Здесь окажут помощь и взрослым, и детям.

– У обратившихся граждан медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и при наличии показаний бесплатно возьмут тест на COVID-19, при получении положительного результата прямо в пункте выдадут лекарства, – рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Если у вас появились симптомы ОРВИ, но состояние не является тяжёлым, вы можете без предварительной записи с 08.00 до 20.00 обратиться напрямую на фильтр, который относится к вашей поликлинике. Вы также можете позвонить по телефону 122, для того чтобы уточнить, в какой из пунктов вам рекомендуется обратиться.

Полный список адресов временных пунктов «Комсомолка» публиковала ранее.