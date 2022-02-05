Тюменцам рассказали, как не поддаться панике в застрявшем лифте Фото: Вера Зенина

После того, как в тюменской новостройке рухнул лифт с ребенком внутри, заведующий учебным отделом городской Станции скорой медицинской помощи Олег Нестеров поделился с жителями советами, что делать, если оказался в подобной ситуации.

По его словам, самое важное - принять правильную позу. Нужно лечь на пол и согнуть ноги в коленях, благодаря этому площадь повреждения тела будет меньше. Также стоит закрыть ладонями лицо, при этом большой палец должен лежать на висках, а остальные - заходить на череп. Локти нужно свести и прижать к груди, это поможет защитить верхнюю часть тела от падающих осколков и деталей. Если лифт маленький или в нем много людей, можно проделать то же самое, но полусидя.

- У каждого лифта есть тяговые канаты - три и больше. Им очень сложно порваться одновременно. Есть и система экстренного торможения, которая работает, если скорость лифта внезапно увеличилась или кабину начало трясти. Поэтому нельзя баловаться в лифте - от резкого толчка или прыжка сработает эта система, - рассказал главный инженер лифтовой компании Валерий Созыкин.

Если лифт все же застрял, психологи советуют отвлечься - петь или составлять список покупок. Лучше всего сесть на пол и опереться на стену, это вызовет ощущение защищенности, сообщает Вслух.ру.