Карта «Прибыль» вошла в десятку самых выгодных дебетовых карт

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга самых выгодных дебетовых карт по итогам января 2022 года, составленного порталом Bankiros.ru. В десятке лучших представлена карта «Прибыль» Банка Уралсиб.

При составлении рейтинга аналитики оценивали такие параметры, как стоимость обслуживания, наличие, простота начисления и процент кешбэка, наличие овердрафта, время изготовления карты, выбор платежной системы и процент на остаток по счету. Преимущество отдавалось продуктам, доступным для онлайн-оформления.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Недавно портал Банки.ру назвал карту «Прибыль» Уралсиба лучшей доходной картой 2021 года.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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