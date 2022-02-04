Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 февраля 2022 года: умерли еще 7 человек

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 4 февраля 2022 года увеличилось на 7. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 4 февраля 2022 года увеличилось на 7 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 760 человек.

За последние сутки в России выявлен 168 201 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 798, это на 0,03% больше по сравнению с 3 февраля. Зафиксировано 682 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 58 449 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 452 765 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 334 039 летальных исходов, выздоровел 10 449 181 человек.