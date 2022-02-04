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Здоровье4 февраля 2022 9:28

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 февраля 2022 года: заболел еще 2 441 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 февраля 2022 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 февраля 2022 года увеличилось на 2 441.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 февраля 2022 года увеличилось на 2 441.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 февраля 2022 года увеличилось на 2 441. Всего с начала пандемии ковид подхватили 109 526 человек.

За последние сутки в России выявлен 168 201 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 798, это на 0,03% больше по сравнению с 3 февраля. Зафиксировано 682 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 58 449 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 452 765 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 334 039 летальных исходов, выздоровели 10 449 181 человек.

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