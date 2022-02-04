Тюменцы нарисовали пейзаж в подъезде, отойдя от радости после ремонта. Фото - gji.admtyumen.ru.

Подъезды многоквартирного дома № 38 на улице Луначарского в Тюмени получили «новую жизнь». Ранее жильцы жаловали в ГЖИ на неудовлетворительное состояния мест общего пользования.

– Этот пятиэтажный дом, 1962 года ввода в эксплуатацию, примечателен активным советом МКД. Последний раз ремонт в подъездах здания выполнялся в далеком 2016 году, – отметили в Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что специалист, который пришел с проверкой, увидел, что здесь повреждены слои стен, потолков, поручней лестничных маршей во всех четырех подъездах дома. За продолжительное время внешний вид утратил свой прежний лоск.

По предписанию надзорного органа ООО «УК «Запад» устранило все нарушения. Привнесенный управляющей организацией порядок мотивировал собственников к красоте: после ремонта соседи преобразили общее имущество красивыми пейзажными изображениями, отметили в ГЖИ.