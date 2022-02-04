В Тюмени следят за состоянием аварийного дома на улице Оловянникова. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени специалисты следят за состоянием аварийного дома № 26 на улице Оловянникова. Жильцов должны расселить до 2029 года, а само здание снести – это было решено еще почти четыре года назад.

– Во время осмотров специалисты установили, что придомовая территория, крыльца входных групп и кровля очищены от снега, в местах общего пользования мусор не обнаружен, тепловой контур здания обеспечен. Управляющая компания запланировала в ближайшие дни отремонтировать ступени на лестнице в третьем подъезде и обшить стены в подъездах, – рассказали в городской администрации.

Представители УК заявили, что следят за состоянием конструкций дома, чтобы в случае возникновения угрозы для безопасного проживания сразу предпринять необходимые меры. Сейчас внутридомовые сети находятся в удовлетворительном состоянии. В 2021 году УК провела локальный ремонт крылец и восстановила козырек над входной группой второго подъезда. А вот горячее водоснабжение не предусмотрено проектом.

Кстати, жители дома освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт, а плата за содержание начисляется с учетом понижающего коэффициента 0,5. В большинстве квартир здесь есть индивидуальные приборы учета воды и электроэнергии.