Обиженная на мужчину тюменка заявила полицейским об избиении

Обиженная на мужчину тюменка пожаловалась полицейским заявила об избиении. Фото: Ольга Крыльцова

Сладковский районный суд вынес приговор в отношении Марины Мелких. Женщину обвиняли в заведомо ложном доносе. Ранее она позвонила в полицию и сообщила, что ее якобы избил мужчина.

В отделе полиции она написала заявление о преступлении и подтвердила его подписью. Сельчанка сообщила стражам порядка, что знакомый говорил ей: «Я убью тебя» – и бил.

– Была организована процессуальная проверка, в ходе которой женщина продолжала вводить в заблуждение оперуполномоченных и следователя. А позднее сообщила, что ей никто не угрожал, она просто обиделась на своего товарища и решила ему досадить, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В судебном заседании подсудимая вину признала и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. В итоге ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюменской области организована доследственная проверка по информации средств массовой информации, они писали о горожанке, которую жестоко избил гражданин Беларуси, ее бывший сожитель. Следователи намерены дать правовую оценку всем описанным обстоятельствам.