На тюменской трассе в ДТП пострадала женщина с двумя маленькими дочками. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На федеральной автодороге Тюмень – Омск из-за снегопада обострилась аварийная обстановка. Здесь произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых не обошлось без пострадавших.

Так, на 37-м километре трассы столкнулись «Рено» и «Лада». По предварительной информации, 32-летняя водитель «Рено» выехала на встречную полосу. Женщина везла двух дочерей к дедушке из Тюмени в поселок Богандинский,

– В аварии травмированы четыре человека: водитель «Рено» и две ее дочери, пяти и семи лет, а также 21-летний водитель отечественного автомобиля. Стоит отметить, что обе девочки перевозились в удерживающих устройствах, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Второй дорожный инцидент случился на 25-м километре. Здесь столкнулись «БМВ» и «Шкода». Ранения получила 20-летняя водитель «Шкоды».

В условиях снегопада ГИБДД рекомендует автомобилистам быть осторожнее на загородных дорогах, выбирать скорость и дистанцию с учетом плохой видимости, а также дорожных условий.