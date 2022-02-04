В Тюмени сильно подорожали крупы, макароны и сахар

В Тюмени сильно подрожали крупы, макароны и сахар. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области на 6,8% увеличились цены и тарифы на потребительские товары и услуги. Больше всего подорожали крупа и бобовые (на 16,1%), макаронные изделия (на 15,2%) и сахар-песок (на 15,1%).

Кроме того, поднялась стоимость мяса и птицы (на 12,8%), масла подсолнечного (на 12,6%), хлеба (на 12,5%), овощей (на 11,4%), масла сливочного (на 10,7%), кондитерских изделий (на 9,8%) и колбасы (на 9,7%).

Яйца куриные выросли в стоимости на 8,9%, молочка – на 7,7%, сыр – на 5,7%, а рыба и морепродукты – на 3,9%. Цены на алкогольные напитки увеличились на 2,6%.

Строительные материалы подорожали сразу на 21,8%, табак – на 15,9%, мебель – на 13,5%. Цены на бензин автомобильный выросли на 8,4%, на дизельное топливо – на 9,6%.

По информации Тюменьстата, среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на ветеринарные услуги (на 16,4%), бытовые услуги (на 12,7%), услуги гостиниц (на 11,1%), образования (на 11,0%), услуги организаций культуры (на 7,8%) и зарубежного туризма (на 7,1%). А вот услуги связи подешевели, но всего на 1,2%.