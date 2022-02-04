В Тобольске у 63-летней женщины украли телефон в ее день рождения. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от 63-летней женщины, которая пояснила, что у неё похитили сотовый телефон. Ущерб собственница оценила в восемь тысяч рублей.

Полицейские установили, что в день происшествия у потерпевшей было день рождения, к ней в гости пришёл знакомый со своей сожительницей. После их ухода пенсионерка и заметила пропажу имущества.

Оперативники опросили пару, бывшую в гостях у заявительницы, и выяснилось, что к краже причастна 21-летняя тоболячка. Она вину признала и пояснила, что телефон заметила, когда играла с внуком хозяйки, и у неё возник умысел похитить гаджет.

– Воспользовавшись моментом, когда все находились на кухне, она вытащила телефон из чехла, положила его в карман своей куртки и продолжила застолье. После ухода злоумышленница сдала похищенный телефон в комиссионный магазин и выручила 2000 рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.