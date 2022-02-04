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Происшествия4 февраля 2022 6:40

Тюменец настучал бидоном по голове подруге сына, когда та вцепилась ему в волосы

Подсудимый вину признал полностью
Сергей Швецов
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Тюменец настучал бидоном по голове подруги сына, когда та вцепилась ему в волосы.

Тюменец настучал бидоном по голове подруги сына, когда та вцепилась ему в волосы.

Фото: Ольга Крыльцова

Сладковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Павла Цыганкова. Мужчина побил женщину и обокрал соседа.

Инцидент произошел 23 июля 2021 года. В этот день тюменец у себя дома поссорился с сожительницей сына. Они проживали у него дома и часто выпивали. Мужчина предложил им переехать.

Такое предложение женщине не понравилось, она вцепилась в волосы сельчанину, а тот треснул ей по голове бидоном три раза. У нее рвано-ушибленная рана в затылочной области.

– Также гражданин 24 октября похитил из предбанника дома своего знакомого алюминиевую 40-литровую флягу и самодельную коляску из черного металла весом 19 кг. Общий ущерб составил 1 939 рублей, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Цыганков вину полностью признал. Коляску он продал, а вот флягу вернул потерпевшему. В итоге суд назначил ему 220 часов обязательных работ.

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