Тюменец настучал бидоном по голове подруге сына, когда та вцепилась ему в волосы

Тюменец настучал бидоном по голове подруги сына, когда та вцепилась ему в волосы. Фото: Ольга Крыльцова

Сладковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Павла Цыганкова. Мужчина побил женщину и обокрал соседа.

Инцидент произошел 23 июля 2021 года. В этот день тюменец у себя дома поссорился с сожительницей сына. Они проживали у него дома и часто выпивали. Мужчина предложил им переехать.

Такое предложение женщине не понравилось, она вцепилась в волосы сельчанину, а тот треснул ей по голове бидоном три раза. У нее рвано-ушибленная рана в затылочной области.

– Также гражданин 24 октября похитил из предбанника дома своего знакомого алюминиевую 40-литровую флягу и самодельную коляску из черного металла весом 19 кг. Общий ущерб составил 1 939 рублей, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Цыганков вину полностью признал. Коляску он продал, а вот флягу вернул потерпевшему. В итоге суд назначил ему 220 часов обязательных работ.