В Тюменской области хищные птицы слетаются к населенным пунктам. Фото - dnec.admtyumen.ru.

Вблизи автомобильной дороги, идущей до села Тукуз в Вагайском районе заметили особь неясыти серой. Всего на этой территории обитают порядка 25 особей.

– Причиной скопления хищных птиц, вероятно, послужило образование глубокого снежного покрова, покрытого настом, что повлекло затруднение добычи пищи. В поисках пропитания птицы вынуждены обитать вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог, где снега намного меньше, – сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что неясыть серая занесена в Красную книгу региона. Этот редкий вид хищных птиц регулярно встречается в окрестностях Тобольска, а также в Ярковском, Нижнетавдинском, Тюменском, Исетском районах. Этот вид отличается от других представителей семейства сравнительно небольшим размером, а также характерными продольными и поперечными пестринами в оперении.