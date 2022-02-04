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Дом. Семья4 февраля 2022 6:14

В Тюменской области хищные птицы слетаются к населенным пунктам

Они ищут пропитание
Сергей Швецов
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В Тюменской области хищные птицы слетаются к населенным пунктам. Фото - dnec.admtyumen.ru.

В Тюменской области хищные птицы слетаются к населенным пунктам. Фото - dnec.admtyumen.ru.

Вблизи автомобильной дороги, идущей до села Тукуз в Вагайском районе заметили особь неясыти серой. Всего на этой территории обитают порядка 25 особей.

– Причиной скопления хищных птиц, вероятно, послужило образование глубокого снежного покрова, покрытого настом, что повлекло затруднение добычи пищи. В поисках пропитания птицы вынуждены обитать вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог, где снега намного меньше, – сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что неясыть серая занесена в Красную книгу региона. Этот редкий вид хищных птиц регулярно встречается в окрестностях Тобольска, а также в Ярковском, Нижнетавдинском, Тюменском, Исетском районах. Этот вид отличается от других представителей семейства сравнительно небольшим размером, а также характерными продольными и поперечными пестринами в оперении.

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