Из тюменских бахил сделают ограждения. Фото - "ТЭО".

С тюменского мусоросортировочного завода в Свердловскую область отправилась первая партия средств личной гигиены, бахил и упаковок от чипсов, из микса этих отходов там будут делать ограждения. Ее вес составил 85 тонн.

– Микс материалов разработан и отобран на тюменском МСЗ специально для этого экспериментального проекта. В его составе плёночная группа, комбинированные полимеры с алюминиевым напылением – например, упаковка от чипсов или некоторых марок молока, а также несколько видов пластика, бахилы и средства личной гигиены, – уточнили в ООО «ТЭО».

В компании подчеркнули, что эти отходы не пользуются популярностью у переработчиков российских предприятий. Поэтому раньше их отправляли для размещения на полигоне вместе с другими неперерабатываемыми отходами.

Теперь же на перерабатывающем предприятии в Свердловской области полученное вторичное сырье планируют использовать в качестве материалов при изготовлении различных полезных полимерных изделий, например ограждений для благоустройства объектов ландшафтной архитектуры.