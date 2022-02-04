В Тюмени мама заразила новорожденную дочку ветряной оспой. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени мама сразу после рождения дочки заразила ее ветряной оспой. У ребенка развились двусторонняя пневмония и острый миокардит: наблюдалась дыхательная недостаточность, повышенная температура тела, интоксикация, она плохо кушала и имела дефицит жидкости в организме.

– При поступлении эпидемически ребёнок был не заразен. Всё же присутствовали трудности при лечении, и не только в осложнениях, но и в самой ветряной оспе: кожа ребёнка была полностью воспалена. Из-за этого доступ к вене для введения необходимых препаратов был невозможен, – рассказала заведующая отделением патологии новорождённых ОКБ № 2 Александра Киреу.

По словам специалиста, было принято решение поставить подключичный катетер в условиях реанимации. Затем неонатологи начали противовирусную, антибактериальную и инфузионную терапию.

Уже на следующий день после начала терапии у новорожденной нормализовалась температура тела. Теперь у почти месячного ребёнка появился здоровый аппетит, стремительно возросла активность и начал прибавляться вес.