В Тюмени скорректируют расписание автобусов из-за снижения пассажиропотока. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени скорректируют расписание автобусов из-за снижения пассажиропотока. Нововведение вступает в силу с 4 февраля.

– Дело в том, что ряд сотрудников переведены на удаленный режим работы. Также нужно учитывать то, что школьники и студенты временно сидят дома. При этом на социально значимых маршрутах до садоводческих сообществ автобусы будут работать в прежнем режиме, – сообщили в «Тюменьгортрансе».

Уточнить актуальную информацию о расписании движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722 (звонок бесплатный), на официальном сайте организации или в мобильном приложении для смартфонов и планшетов на операционных системах Android и IOS «Тюменский транспорт».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени планируют все автобусы привести в единую цветовую гамму к 2023 году. О новых требованиях, которые предъявлены к перевозчикам, рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.