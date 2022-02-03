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Общество3 февраля 2022 12:47

Москва заняла первое место в мире по качеству жизни

Город стал абсолютным лидером в некоторых составляющих качества городской среды
Сергей Швецов
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Москва заняла первое место в мире по качеству жизни.

Москва заняла первое место в мире по качеству жизни.

Фото: Вадим Бегун

Москва заняла первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в рейтинге городского процветания. Об этом сообщает сайт Сергея Собянина. Второе и третье место – у Гонконга и Парижа соответственно.

Фото - sobyanin.ru.

Фото - sobyanin.ru.

«Наш город стал абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети. В категории «Качество жизни», помимо Москвы, лучшими признаны Сингапур и Гонконг», – говорится на сайте.

Фото - sobyanin.ru.

Фото - sobyanin.ru.

Также отмечается, что лидерство Москвы обеспечили сильные позиции в высшем и среднем образовании, науке и музейном деле. Эксперты высоко оценили низкий уровень преступности и высокое качество общественного пространства Москвы. По комплексной оценке городского процветания Москва вошла в топ-3 мировых городов, разделив пьедестал с Сингапуром и Торонто.

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