Москва заняла первое место в мире по качеству жизни. Фото: Вадим Бегун

Москва заняла первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в рейтинге городского процветания. Об этом сообщает сайт Сергея Собянина. Второе и третье место – у Гонконга и Парижа соответственно.

Фото - sobyanin.ru.

«Наш город стал абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети. В категории «Качество жизни», помимо Москвы, лучшими признаны Сингапур и Гонконг», – говорится на сайте.

Фото - sobyanin.ru.

Также отмечается, что лидерство Москвы обеспечили сильные позиции в высшем и среднем образовании, науке и музейном деле. Эксперты высоко оценили низкий уровень преступности и высокое качество общественного пространства Москвы. По комплексной оценке городского процветания Москва вошла в топ-3 мировых городов, разделив пьедестал с Сингапуром и Торонто.