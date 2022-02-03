«Конструктивный разговор». Тюменские промышленники рады решению Александра Моора о возобновлении поддержки отрасли

Тюменские промышленники рады решению Александра Моора о возобновлении поддержки отрасли. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские промышленники рады решению Александр Моора о возобновлении поддержки отрасли с восстановлением ранее существующих предельных возмещений по договорам лизинга. Об этом стало известно по итогам заседания совета по улучшению инвестиционного климата.

– Разговор был конструктивный. Предложение для нас очень актуально. Это решение поможет значительно модернизировать оборудование, поспособствует развитию предприятия, – отметил генеральный директор ООО «НПП «СибБурМаш» Дмитрий Витязев.

Как ранее сообщалось, губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о решении выделить в 2022 году на поддержку промышленных предприятий 200 миллионов рублей. В регионе должны восстановить ранее существующие предельные возмещения по договорам лизинга до 100%, но не более 25 миллионов рублей на каждый договор.