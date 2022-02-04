Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 4:00

На улице Дамбовской в Тюмени 4 февраля 2022 года отключат два светофора

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На улице Дамбовской в Тюмени 4 февраля 2022 года отключат два светофора.

На улице Дамбовской в Тюмени 4 февраля 2022 года отключат два светофора.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 4 февраля 2022 года, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 16.30 отключение произойдет на пересечении улиц Одесской и Дамбовской, Дамбовской и Гилёвской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

0