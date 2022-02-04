На улице Дамбовской в Тюмени 4 февраля 2022 года отключат два светофора.
Фото: Тюмень - наш дом
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 4 февраля 2022 года, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 9.00 до 16.30 отключение произойдет на пересечении улиц Одесской и Дамбовской, Дамбовской и Гилёвской.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.