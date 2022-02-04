На улице Дамбовской в Тюмени 4 февраля 2022 года отключат два светофора. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 4 февраля 2022 года, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 16.30 отключение произойдет на пересечении улиц Одесской и Дамбовской, Дамбовской и Гилёвской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.