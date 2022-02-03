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Происшествия3 февраля 2022 11:31

В Тюмени на 18 лет осудили рецидивиста, напавшего на девочку у колонии

Приговор суда не вступил в законную силу
Сергей Швецов
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В Тюмени на 18 лет осудили рецидивиста, напавшего на девочку у колонии.

В Тюмени на 18 лет осудили рецидивиста, напавшего на девочку у колонии.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени в Ленинском районном суде огласили приговор ранее судимому за кражи и грабежи Владимиру Гергерту. Мужчину признали виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и с угрозой ее применения к потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния.

– 20 марта 2021 года на улице Вербной в областной столице осужденный совершил в отношении малолетней девочки иные действия сексуального характера, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Рецидивиста приговорили к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В счет возмещения морального вреда суд взыскал в пользу потерпевшей 700 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Главном следственном управлении СК России завершились следственные действия по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в похищении в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой, ее изнасиловании и убийстве. В ведомстве напомнили, что дело передали им из-за того, что местные стражи порядка долгое время не могли найти пропавшую девочку.

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