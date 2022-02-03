Эксперт: «С Тюменской области надо брать пример в плане привлечения инвестиций». Фото: Ольга Крыльцова

Эксперт с Камчатки Иннокентий Ершов советует брать пример с Тюменской области в работе по улучшению инвестиционного климата. Он пожелала удачи в дальнейших проектах губернатору региона Александру Моору, выступая на онлайн-площадке «Экспертный клуб России».

Напомним, что Александр Моор поддержал инициативу о проведении в Тюмени в 2022 году межрегионального форума по обмену практиками устойчивого развития, с которой выступил директор направления «Лучшие практики» федерального Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко.

– Муниципальные индустриальные площадки созданы уже в пяти районах Тюменской области. Совместно с бизнесом и представителями муниципалитетов были разработаны инвестиционные профили для развития 15 городов и районов Тюменской области, – сообщил глава области.