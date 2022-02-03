В Тобольске открыли временные пункты для пациентов с симптомами ОРВИ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тобольске открыли временные пункты для пациентов с симптомами ОРВИ. Они размещены в школах.

Пункты работают с понедельника по пятницу с 08.30 до 16.00 с перерывом с 12.00 до 12.30 по следующим адресам: школа № 7 (7-й микрорайон, д. 53), школа № 9, корпус 1 (4-й микрорайон, д. 47), школа № 16 (10-й микрорайон, д. 53), школа № 13 (ул. Ремезова, д. 36).

– На фильтрах оказывается помощь как взрослым, так и детям с симптомами ОРВИ. У обратившихся граждан медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и при наличии показаний бесплатно возьмут тест на коронавирус, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

При получении положительного результата пациенту прямо в пункте выдадут лекарства. Если у человека появились симптомы ОРВИ, но состояние не является тяжёлым, можно без предварительной записи с 08.00 до 20.00 обратиться напрямую на фильтр. Если же плохое самочувствие вы связываете не с течением вирусной инфекции, то специалисты рекомендуют обратиться в поликлинику.