Николай Пуртов заявил об увеличении контрактов с тюменским бизнесом

Николай Пуртов заявил об увеличении контрактов с тюменким бизнесом. Фото: Ольга Крыльцова

Генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов сообщил, что доля заключенных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 2021 года выросла с 43% до 61%. Это стало известно во время совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе региона.

– Вырос и объем закупок. Объем кредитования субъектов предпринимательства вырос до 94 млрд рублей с 76 млрд рублей годом ранее, – добавил Пуртов.

Он также отметил, что предприниматели довольны доступностью кредитных ресурсов РФ. В 2021 году по программе «Гарантийный фонд» предоставлено поручительств на сумму 857,6 млн рублей по 210 договорам. В экономику региона в 2021 году привлечено 2,7 млрд рублей заёмных средств в виде банковских кредитов и микрозаймов для предпринимателей.