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Здоровье3 февраля 2022 10:03

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 февраля 2022 года: умерли еще 6 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 3 февраля 2022 года
Сергей Швецов
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Число умерших от коронавируса в Тюменской области 3 февраля 2022 года увеличилось на 6.

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 3 февраля 2022 года увеличилось на 6.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 3 февраля 2022 года увеличилось на 6 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 753 человека.

За последние сутки в России выявлено 155 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 792, это на 3,4% больше по сравнению со 2 февраля. Зафиксировано 667 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 53 724 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 284 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека.

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