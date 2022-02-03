Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 февраля 2022 года: умерли еще 6 человек

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 3 февраля 2022 года увеличилось на 6. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 3 февраля 2022 года увеличилось на 6 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 753 человека.

За последние сутки в России выявлено 155 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 792, это на 3,4% больше по сравнению со 2 февраля. Зафиксировано 667 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 53 724 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 284 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека.