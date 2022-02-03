Тюменский губернатор поручил заняться ягодами. Фото: Вадим Бегун

Тюменский губернатор Александр Моор заявил, что надо ускорить разработку и согласование нормативных актов по поддержке ягодной отрасли в регионе. Об этом он сообщил в ходе совета по улучшению инвестиционного климата.

На мероприятии замглавы области Владимир Чейметов рассказал, что эта тема обсуждалась весь год с бизнесменами.

– На примере предпринимательской инициативы гендиректора ТПК «Ягоды плюс» Эльмара Ибукова мы в ручном режиме можем складывать нормативную базу, которая позволит по уже отработанной схеме вести деятельность и поддержку остальных участников этого рынка, – сообщил он.

Александр Моор, в свою очередь, отметил, что это очень хороший проект. По его мнению, «там не очень большие деньги нужны».

– Это как раз те возможности, которые открываются для предпринимателей в муниципалитетах. Для тех, кто занимается фермерством, это хорошая возможность простым способом получать дополнительный доход. Не только держать коров, доить, но еще и выращивать ягоды по современным технологиям и с хорошей селекцией и продуктивностью, а не кустарным способом, – резюмировал губернатор.