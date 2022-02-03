В Тюмени «мастер» по ремонту квартир брал аванс у клиентов и исчезал.

В Тюмени окончено производство по уголовному делу о мошенничестве. Ранее судимый неработающий 42-летний горожанин размещал на сайте объявлений информацию об оказании услуг по ремонту помещений.

– Граждане связывались со «специалистом», обговаривали условия работы и цену. За услуги, которые злоумышленник не собирался предоставлять, потерпевшие вносили предоплату. Суммы были разные, от 20 до 95 тысяч рублей. После чего «мастер» переставал выходить на связь, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время установлена причастность задержанного к шести эпизодам аналогичных преступлений. Кроме того, следователь собрал доказательства причастности обвиняемого к хищению обманным путем электрических велосипеда и самоката. Общая сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.