Под Тюменью мужчина сломал пасынку руку скалкой

Под Тюмень мужчина сломал пасынку руку скалкой. Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступила информация из больницы об обращении за врачебной помощью 43-летнего жителя села Каскара. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом руки.

Накануне потерпевший пришел домой пьяным. В ответ на замечания матери безработный селянин начал возмущаться и оскорблять родственницу. За женщину заступился её муж – 70-летний отчим потерпевшего.

– Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого пенсионер ударил деревянной скалкой оппонента по руке. Подозреваемый подтвердил слова пасынка, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание от ограничения свободы и принудительных работ до лишения свободы на срок до трех лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.